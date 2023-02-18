Тело направят на экспертизу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Екатеринбурге на улице Начдива Васильева обнаружили тело пенсионерки. Следственный комитет проводит проверку.
- Тело будет направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти. При осмотре тела внешних признаков криминальной смерти нет, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
В областном главке полиции пояснили, что личность женщины уже установлена.
- По имеющимся предварительным данным, смерть женщины не носит криминального характера. Вероятно, она скончалась от заболевания, - добавил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.
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