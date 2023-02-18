На Уралмаше полиция задержала 13 подростков, развлекающихся после 22 часов

В операции были задействованы сотрудники патрульно-постовой службы, ПДН, участковые уполномоченные, инспекторы ГИБДД и сотрудники Росгвардии. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция провела очередной рейд в рамках профилактической операции «Улица-подросток». Как сообщили в пресс-группе УМВД, в отдел полиции доставили 13 подростков, которые были замечены в общественных местах после 22:00. Пятерым не было даже 16 лет.

- В ходе проверок был выявлен несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения, на его законного представителя составлен протокол по ст. 20.22 КоАП РФ. Одна девочка задержана и привлечена к административной ответственности за мелкое хищение статья 7.27 КоАП – сообщили в УМВД Екатеринбурга.

Кроме этого полиция составила три протокола на владельцев заведений, где развлекались дети. А одну из материей привлекли к ответственности по статье 5.35 КоАП за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, что в Екатеринбурге арестовали 20-летнего афериста из Каменска-Уральского. Он ухаживал за девушкой, воруя деньги ее бабушки. Общий ущерб составил 500 тысяч рублей