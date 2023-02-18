Врачи из Макеевки пройдут обучение на базе уральских больниц

Свердловчане помогали восстановить корпус ГКБ № 3 Макеевки после обстрелов ВСУ Фото: Департамент информационной политики

Специалисты макеевского перинатального центра ГКБ № 3 пройдут обучение в Свердловской области. Об этом удалось договориться во время рабочего визита вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.

Основная задача – обучить врачей работать с новым высокотехнологичным оборудованием.

- Чтобы ваши специалисты смогли сразу приступить к работе на новом оборудовании, мы уже сейчас готовы оказать помощь в соответствующем обучении сотрудников макеевского перинатального центра, – сказал Олег Чемезов.

Кроме этого во время визита вице-губернатор вместе с главой Макеевки Владиславом Ключаровым навестили военнослужащих, проходящих лечение в городской больнице.

Напомним, что в 2022 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил сотрудничество по восстановлению объектов в Макеевке. Соглашение было подписано 5 июня.

- Мы сосредоточимся на восстановлении инфраструктуры. Нам необходимо создать организационную систему взаимодействия. Уверен, что в ближайшее время мы приступим к восстановительным работам», - рассказал Евгений Куйвашев.

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