По словам девочки, на нее напали рядом со школой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге 15-летняя школьница сообщила о нападении неизвестного мужчины. Показания несовершеннолетней опубликовал telegram-канал «Екатеринбург № 1». По словам девочки, на нее напали рядом со школой, когда она подходила к подъезду. В пресс-группе УМВД сообщили, что полиция уже проверяет информацию.

Девочка сообщила обо всем в полицию Фото: telegram-канал «Екатеринбург № 1»

- Он подбежал, обхватив меня левой рукой за бедро чуть ниже талии, а правой рукой обхватил меня снизу за левую ягодицу. Я ничего не поняла в тот момент, подумала, что кто-то из знакомых меня толкнул. После чего я повернулась и начала осознавать, что произошло, - написала в показаниях школьница.

Девочка отметила, что у нападавшего был черный портфель. Насильник убежал и скрылся за домом на улице Смазчиков, но его лицо она не успела разглядеть.

Ранее мы рассказывали, как в Екатеринбурге 20-летний парень оказался за решеткой после романа с первокурсницей. Житель Каменска-Уральского воровал деньги девушки, чтобы ухаживать за ней.

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