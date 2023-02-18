Тарифы должны были подорожать еще 1 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполняющий обязанности председателя комиссии Владимир Гришанов объяснил, почему тарифы на услуги ЖКХ и капремонт повысились в начале года. А также отметил, что перепрограммировать счетчики целесообразно лишь тем, у кого потребление в ночное время будет более 27% в период с 23 часов до 7 утра.

- Стоимость электричества в Свердловской области, как и по всей России, должна была подняться с 1 декабря 2022 года, однако в Свердловской области процесс несколько затянулся, потому что ФАС России одновременно опротестовала принятые новые тарифы и оспорила действующий с 1995 года ночной тариф для выходных и праздничных дней, к которому так привыкли уральцы, - пояснил Владимир Гришанов.

Напомним, что в Свердловской области отменили ночной тариф на электричество.

Кром этого стоит отметить, что энергетики «Облкоммунэнерго» начали перепрограммировать счетчики по заявлениям от потребителей. С января этого года в регионе плату за свет насчитывают по одноставочному тарифу, то есть по одной стоимости круглые сутки.

При этом ряд многих потребителей выгоднее использовать двухставочный тариф, который делится на дневное время с 7 до 23 часов и ночное время с 23 до 7 часов.

Для редактирования тарифного расписания на индивидуальном приборе учета электроэнергии и перепрограммировании его за тариф «день-ночь», нужно обратиться к энергетикам.