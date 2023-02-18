В области ожидается до -28 мороза
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Свердловскую область и Екатеринбург идут сильные морозы. По данным Уральского гидрометцентра, уже к началу новой рабочей недели столбик термометра опустится до -20.
19 февраля в столице Среднего Урала ожидается до -17..-19 градусов ночью. Днем -9..-11 градусов ниже нуля. Будет облачно с прояснениями, небольшой снег.
20 февраля ночью -18..-20. Днем -9..-11 градусов.
21 февраля ночью -14..-16. Днем -5..-7 градусов.
Стоит отметить, что ночью 20 февраля в области возможно похолодание до -28 градусов.