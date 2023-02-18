В ближайшее время нарушителей выдворят за пределы страны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В свердловском главке полиции рассказали об итогах рейда в мечети на улице Репина. 17 февраля силовики в масках нагрянули туда во время службы. В полиции отметили, что их сотрудники действовали совместно с Росгвардией и ФСБ.

- В рамках проверочных мероприятий сыщики установили пять граждан, которые обосновались в Екатеринбурге с нарушением действующего законодательства в сфере миграции. В отношении них составлены административные материалы, и в ближайшее время по решению суда их выдворят за пределы страны, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что в Екатеринбурге арестовали 20-летнего афериста из Каменска-Уральского. Он ухаживал за девушкой, воруя деньги ее бабушки. Общий ущерб составил 500 тысяч рублей.

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