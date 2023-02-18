Тело пенсионера обнаружили утром 17 февраля Фото: СУ СКР по Свердловской области

В деревне Тактамыш Красноуфимского района в пожаре погиб 73-летний пенсионер. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, дедушка жил один. А очаг возгорания находился внутри дома.

- Одна из версий - неосторожное обращение с огнем (бытовыми приборами), так как пенсионер мог поставить кастрюлю на плиту и забыть про нее, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции отметили, что тело пенсионера обнаружили утром 17 февраля.

- По предварительным данным, умершим является пенсионер 1949 года рождения. Со слов родственников, мужчина проживал в доме один, - добавил пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, что 11 января в Камышлове пожар унес жизни трех братьев, которые остались дома одни.

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