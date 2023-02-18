Мужчина скончался на месте Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 324-м километре Пермского тракта в аварии погиб водитель такси. По данным Госаватоинспекции, мужчина за рулем Volkswagen Polo не справился с управлением. И вылетел под фуру.

На кадрах с места аварии видно, как грузовик съехал в кювет.

Водитель грузовика не пострадал Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Около 07:00 утра водитель такси на Volkswagen Polo не справился с управлением, после чего допустил столкновение с грузовиком. Водитель Volkswagen погиб на месте. По словам очевидцев, автомобиль Volkswagen двигался с запрещенной скоростью, маневрировал. На нем была установлена летняя докатка, что является нарушением ПДД, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, что в Каменске-Уральском выходка 17-летнего подростка, севшего пьяным за руль, стоила жизни его 19-летней подруге.

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