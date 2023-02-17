В Нижнем Тагиле рецидивист зарезал сожительницу в канун дня святого Валентина

До суда злоумышленник будет находиться под страже Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Нижнем Тагиле 32-летний пьяный местный житель зарезал свою сожительницу в канун дня святого Валентина. Поводом для жесткой расправы стала ревность мужчины, во время конфликт он схватил кухонный нож и нанес им удар в область груди.

Ранение оказалось смертельным, 43-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

До суда злоумышленник будет находиться под стражей.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за преступления против личности. Последний раз он был осужден в ноябре 2022 года за кражу.

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