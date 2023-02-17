В Екатеринбурге закроется генконсульство Чехии

Раньше оно находилось по адресу Гоголя, 15 Фото: Иван ВИСЛОВ

В Екатеринбурге закроется консульство Чехии, которое в прошлом году приостановило свою деятельность. Раньше оно находилось по адресу Гоголя, 15. Распоряжение об этом уже подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

- В соответствии со статьей 37 ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» принять предложение МИДа России о денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации и консульством Чешской Республики в Екатеринбурге от 5 ноября 2001 года, - говорится в документе.

Напомним, что июле прошлого года в Екатеринбурге временно закрылось консульство Болгарии, расположенное на Карла Либкнехта, 22. Об этом пишет «Интерфакс-Урал». Причиной приостановки работы является ограничение российского дипломатического присутствия в Болгарии.

О том, что консульство прекратит работу в Екатеринбурге стало известно в конце июня 2022 года. Информацию об этом размещало МИД иностранного государства.