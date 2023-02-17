Дымка над регионом продержится еще в течение трех дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продлили предупреждение о смоге. Дымка над регионом продержится еще в течение трех дней. По словам синоптиков, оно будет действовать с 20:00 17 февраля, а отмена запланирована на вечер 20 числа.

- Сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - уточнили в пресс-службе уральского Гидрометцентра.

Ранее синоптики рассказали, когда в Свердловской области ожидается похолодание. По данным Уральского гидрометцентра, температура воздуха будет ниже нормы на два градуса в период с 16 по 20 февраля.

- Ночью -14... -19 градусов, при прояснении - до -23° градусов, днем -5... -10 градусов, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. - 19-20 февраля немного осадков перепадет южным районам Свердловской области.