Первые вылеты запланированы на 1 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Победа» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Анталью. Первые вылеты запланированы на 1 июня. Также в пресс-службе перевозчика отметили, что улететь в Турцию можно будет из Казани, Владикавказа, Перми, Махачкалы, Челябинска и Волгограда.

- Завораживающие лабиринты улочек старого города, великолепный пляжный отдых и вкуснейшие восточные сладости, - говорится в анонсе «Победы».

Ранее стало известно, что из Екатеринбурга на Пхукет запустили чартерные рейсы. Самолеты начали выполнять маршруты с 1 декабря. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Рейсы будет выполнять авиакомпания Azur Air. Тур на Пхукет на 11 ночей с вылетом из Екатеринбурга на двоих обойдется в 194 тысячи рублей. Путевка предполагает размещение в трехзвездочном отеле с завтраками.