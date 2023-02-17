Игроки в пейнтбол устроят реконструкцию в честь Уральского добровольческого танкового корпуса

Одни игроки будут представлять Германию, другие СССР Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине марта на полигоне Молокозавод, что под Асбестом, пройдет реконструкция сражения Великой Отечественной войны. Участвовать в ней будут игроки в пейнтбол. То есть в качестве «оружия» будут использоваться специальные устройства, стреляющие шариками с краской. Игра называется «Орловский выступ» и она будет посвящена 80-летию создания Уральского добровольческого танкового корпуса. Организует его пейнтбольный клуб «Легион».

- Это основное зимнее мероприятие по пейнтболлу на Урале, - отмечают организаторы.

Участники разделятся на две команды. Одни будут представлять Германию, другие СССР. Разыграно будет несколько сюжетов. В одном игроки, представляющие СССР должны прорвать оборону противников. Второй сценарий будет посвящен контратаке. Третий сценарий это захват флага.