В Невьянске мужчина до смерти забил родного брата, вступившись за мать

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске 37-летний рецидивист до смерти забил брата-близнеца, заподозрив его в том, что он поднял руку на их мать. Инцидент произошел в ночь на 12 февраля, именно тогда между родственниками произошел конфликт, закончившийся трагедией.

- Потерпевшим была получена черепно-мозговая травма, от которой он через непродолжительное время скончался. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибший проживал в одном доме с матерью и нередко выпивал, и в один из дней действительно побил женщину.

- По рассматриваемой версии, именно желание наказать брата-близнеца за причиненные побои и стало поводом для жестокого избиения со стороны обвиняемого. Очевидно, что он не рассчитал свои силы в ходе этого «воспитательного процесса», - добавил полковник Горелых.

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