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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 11:43

В Невьянске мужчина до смерти забил родного брата, вступившись за мать

Инцидент произошел в ночь на 12 февраля
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске 37-летний рецидивист до смерти забил брата-близнеца, заподозрив его в том, что он поднял руку на их мать. Инцидент произошел в ночь на 12 февраля, именно тогда между родственниками произошел конфликт, закончившийся трагедией.

- Потерпевшим была получена черепно-мозговая травма, от которой он через непродолжительное время скончался. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибший проживал в одном доме с матерью и нередко выпивал, и в один из дней действительно побил женщину.

- По рассматриваемой версии, именно желание наказать брата-близнеца за причиненные побои и стало поводом для жестокого избиения со стороны обвиняемого. Очевидно, что он не рассчитал свои силы в ходе этого «воспитательного процесса», - добавил полковник Горелых.

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