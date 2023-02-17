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НовостиОбщество17 февраля 2023 11:19

Житель Югры придумал историю с мышью в лаваше

Производителя все равно оштрафовали на 30 тысяч рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Производителя лаваша оштрафовали на 30 тысяч рублей. Мышей в продукции так и не нашли

Производителя лаваша оштрафовали на 30 тысяч рублей. Мышей в продукции так и не нашли

Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель города Советский в Югре рассказал, что купил лаваш, в котором обнаружил часть дохлой мыши. Инцидент якобы произошел в одной из точек города, после чего к индивидуальному предпринимателю нагрянула проверка из Роспотребнадзора.

По информации издания ugra-news.ru, информация о том, что лаваше оказалась часть мыши, не нашла своего подтверждения, так как в тот день в магазине лавашами не торговали.

Однако во время проверки обнаружились несколько других серьезных нарушений. Так, например, здесь продавали лепешки с тандыра без всякой документации, которые подтверждают качество безопасность продукции. Также предприниматель не проводит мероприятия по уничтожению грызунов.

В итоге производителю выписали два штрафа на общую сумму в 30 тысяч рублей.