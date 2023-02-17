В Свердловской области обнаружили поддельное сливочное масло

Сливочное масло реализовывалось в торгово-розничные сети Свердловской области и социально-значимые учреждения по всей стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в феврале 2023 года сотрудники Россельхознадзора обнаружили фальсификат при проверке ветеринарных сопроводительных документов на сливочное масло «Крестьянское» и «Традиционное».

- Уполномоченное лицо ИП Исакова К.Х. осуществлял в Арамиле производство молочной продукции, не соответствующей требованиям законодательства РФ, требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», - рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

По данным ведомства, поддельное сливочное масло реализовывалось в торгово-розничные сети Свердловской области и социально-значимые учреждения по всей стране.

- По результатам лабораторных исследований обнаружено несоответствие требованиям по показателям фальсификации. Достоверно установить происхождение продукции не представляется возможным, что свидетельствует о введение в оборот продукции неизвестного происхождения с признаками фальсификации, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники Россельхознадзора выезжали по адресу, где якобы индивидуальный предпрингиматель делала масло и выяснили, что производственная деятельность не осуществляется. В итоге площадка была переведена в статус «фантом» и исключена из реестра хозяйствующих субъектов в ИС «Цербер».

Информация направлена для принятия мер в МВД России по Свердловской области.

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