В полиции объяснили появление спецназа в мечети на Репина

Об итогах рейда пока говорить преждевременно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском главке полиции объяснили появление спецназа в мечети на Репина. Силовики проверяли законность нахождения граждан на территории России.

- Это плановое профилактическое мероприятие. Оно проводится с участием не только сотрудников полиции, но и коллег их других правоохранительных структур. Об итогах рейда пока говорить преждевременно, он еще не завершен. У ряда граждан, находившихся на территории проверяемого объекта, устанавливаются личностные данные, а также правомерность нахождения на территории нашей страны и Свердловской области в частности, - сообщил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Напомним, что в конце января в Екатеринбурге арестовали 31-летнюю Снежанную Байрамову. Ее обвиняют в пособничестве террористам, работающим на неонацистов из Украины.

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