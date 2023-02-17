В Нижнем Тагиле дети написали письма участникам СВО

Письма от детей передадут бойцам в зону СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети из Нижнего Тагила отправили письма и рисунки для участников специальной военной операции. Их передали в Дом офицеров Центрального военного округа, пишет издание TagilCity.ru.

Дети рассказали в письмах о своих планах на будущее и пожелали бойцам поскорее вернуться домой. Послания передадут во все точки расположения участников СВО ко Дню защитника Отечества.

Такие мероприятия помогают воспитывать в детях патриотизм и гордость за российскую армию. Отметим, что с сентября по январь из Нижнего Тагила в зону СВО отправили больше 15 тысяч писем от детей.