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НовостиОбщество17 февраля 2023 10:46

В Нижнем Тагиле дети написали письма участникам СВО

Их передали в Дом офицеров ЦВО
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Письма от детей передадут бойцам в зону СВО

Письма от детей передадут бойцам в зону СВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети из Нижнего Тагила отправили письма и рисунки для участников специальной военной операции. Их передали в Дом офицеров Центрального военного округа, пишет издание TagilCity.ru.

Дети рассказали в письмах о своих планах на будущее и пожелали бойцам поскорее вернуться домой. Послания передадут во все точки расположения участников СВО ко Дню защитника Отечества.

Такие мероприятия помогают воспитывать в детях патриотизм и гордость за российскую армию. Отметим, что с сентября по январь из Нижнего Тагила в зону СВО отправили больше 15 тысяч писем от детей.