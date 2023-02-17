В Свердловской области судили контрабандиста, вывозившего стратегически важный товар

Хвойные деревья – стратегически важный товар Фото: оперативная съемка

На Среднем Урале поймали иностранца, который в пандемийный год – с 2020-го по 2021-й промышлял контрабандой. Он вывозил через границу Евразийского экономического союза хвойные деревья. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией, задержали мужчину сотрудники Свердловского Управления ФСБ России.

- Декларируя пиломатериалы, он вносил недостоверные сведения на товары. В итоге государство недополучило больше 1,5 миллионов рублей платежей, - рассказал источник

Хвойные деревья – стратегически важный товар. Поэтому и уголовное дело против него возбудили по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС <…> стратегически важных товаров» (ч.1, ст.226.1 УК РФ). Суд над мужчиной уже состоялся. Его приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей, а также к 3,6 годам условного лишения свободы.