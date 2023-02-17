В Лабытнанги появится этнографический парк

Таким будет визит-центр в этнографическом парке. Фото: проектная документация

В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа создадут этнографический парк «Коми-деревня». Первый этап создания исторической локации на берегу реки Оби запланирован на этот год, пишет издание «Ямал 1».

Здесь восстановят и укрепят сохранившиеся здания и деревья, создадут визит-центр, проведут реконструкцию жертвенных мест народа ханты.

Кроме того, в этнографическом парке появятся чум и детская площадка. К парку проведут автомобильную дорогу с остановками для общественного транспорта. Объект будет доступен для всех горожан.