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НовостиНедвижимость17 февраля 2023 9:49

В Лабытнанги появится этнографический парк

Его создадут в исторической локации на берегу Оби
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Таким будет визит-центр в этнографическом парке. Фото: проектная документация

Таким будет визит-центр в этнографическом парке. Фото: проектная документация

В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа создадут этнографический парк «Коми-деревня». Первый этап создания исторической локации на берегу реки Оби запланирован на этот год, пишет издание «Ямал 1».

Здесь восстановят и укрепят сохранившиеся здания и деревья, создадут визит-центр, проведут реконструкцию жертвенных мест народа ханты.

Кроме того, в этнографическом парке появятся чум и детская площадка. К парку проведут автомобильную дорогу с остановками для общественного транспорта. Объект будет доступен для всех горожан.