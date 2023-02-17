В Екатеринбурге специалист управления соцполитики пять лет жила в квартире, закрепленной за ребенком

Женщина пыталась оспорить увольнение, но суд был не на ее стороне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из управления социальной политики № 26 уволили женщину, которая пять лет снимала квартиру, закрепленную за ребенком. Как сообщили в свердловской прокуратуре, специалист воспользовалась своим служебным положением и платила несовершеннолетнему по 10 тысяч рублей в месяц начиная с 2017 года.

- При этом сотрудница управления составляла акты проверки, согласно которым в 2019-2022 годах жилье несовершеннолетнего внаем не сдавалось, - отмечает пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

По требованию прокуратуры женщину уволили в связи с утратой доверия. Не согласившись с увольнением, женщина подала исковое заявление в суд об оспаривании законности увольнения и восстановлении на работе, в удовлетворении которого суд отказал. Судебный акт вступил в законную силу.