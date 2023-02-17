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НовостиОбщество17 февраля 2023 9:41

В Екатеринбурге специалист управления соцполитики пять лет жила в квартире, закрепленной за ребенком

Прокуратура добилась увольнения нерадивой сотрудницы
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Женщина пыталась оспорить увольнение, но суд был не на ее стороне

Женщина пыталась оспорить увольнение, но суд был не на ее стороне

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из управления социальной политики № 26 уволили женщину, которая пять лет снимала квартиру, закрепленную за ребенком. Как сообщили в свердловской прокуратуре, специалист воспользовалась своим служебным положением и платила несовершеннолетнему по 10 тысяч рублей в месяц начиная с 2017 года.

- При этом сотрудница управления составляла акты проверки, согласно которым в 2019-2022 годах жилье несовершеннолетнего внаем не сдавалось, - отмечает пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

По требованию прокуратуры женщину уволили в связи с утратой доверия. Не согласившись с увольнением, женщина подала исковое заявление в суд об оспаривании законности увольнения и восстановлении на работе, в удовлетворении которого суд отказал. Судебный акт вступил в законную силу.