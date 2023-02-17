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НовостиОбщество17 февраля 2023 9:17

ВТБ: ежемесячный объем платежей за услуги в онлайн-каналах на Среднем Урале превысил 70 млн рублей

По итогам 2022 года среднемесячный объем платежейчерез мобильное приложение и интернет-банк ВТБ в пользу поставщиков услуг в Свердловской области превысил 70 млн рублей.
Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Клиентам банка доступно перечисление средств в пользу более 500 региональных и муниципальных организаций без ввода реквизитов получателя.

Ежеквартально клиенты ВТБ в регионе совершают более 330 тысяч платежей через онлайн-каналы банка. За 2022 год этот показатель вырос примерно на 10%. Таким образом, каждый месяц через приложение и интернет-банк ВТБ свердловчане совершают порядка 110 тысяч операций по оплате услуг.

«Мы постоянно увеличиваем список региональных поставщиков, платежи в пользу которых возможно совершить в наших онлайн-каналах без заполнения банковских реквизитов. За минувший год в этот перечень добавилось более 170 юридических лиц – это ведущие управляющие компании Екатеринбурга, муниципальные предприятия, поставщики тепло- и электроэнергии, расчетные центры», - отметил заместитель управляющего ВТБ в Свердловской области Сергей Жуков.