ВТБ: ежемесячный объем платежей за услуги в онлайн-каналах на Среднем Урале превысил 70 млн рублей

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Клиентам банка доступно перечисление средств в пользу более 500 региональных и муниципальных организаций без ввода реквизитов получателя.

Ежеквартально клиенты ВТБ в регионе совершают более 330 тысяч платежей через онлайн-каналы банка. За 2022 год этот показатель вырос примерно на 10%. Таким образом, каждый месяц через приложение и интернет-банк ВТБ свердловчане совершают порядка 110 тысяч операций по оплате услуг.

«Мы постоянно увеличиваем список региональных поставщиков, платежи в пользу которых возможно совершить в наших онлайн-каналах без заполнения банковских реквизитов. За минувший год в этот перечень добавилось более 170 юридических лиц – это ведущие управляющие компании Екатеринбурга, муниципальные предприятия, поставщики тепло- и электроэнергии, расчетные центры», - отметил заместитель управляющего ВТБ в Свердловской области Сергей Жуков.