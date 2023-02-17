Уральские специалисты провели уникальную операцию женщине беременной двойней

Фото: официальная страница НИИ ОММ в социальной сети «ВКонтакте»

Врачи Уральского НИИ ОММ помогли беременной двойней пациентке, которой грозило кровотечение. Ей провели операцию кесарева сечения с технологией, позволившей сохранить орган.

Ситуация была осложнена тем, что у женщины были рубцы на матке после операции кесарева сечения, а также предлежащие и врастание плаценты одного плода. Женщина на втором триместре беременности обследовалась и лечилась в отделении патологии №1 НИИ ОММ. В это время врачи дважды проводили процедуру заготовки ее плазмы для переливания.

- Для избежания кровопотери и сохранения матки, во время операции специалисты НИИ ОММ применили «турникетную» технологию, а также использовали аппарат Cell-saver. Он возвращал пациентке собственную кровь и позволил воздержаться от переливания, - говорится в сообщении НИИ ОММ.

По итогу успешной операции на свет появились два мальчика. Их вес – 2980 и 2720 грамм. Маму и малышей подготовили к выписке.