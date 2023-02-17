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НовостиНа здоровье17 февраля 2023 9:03

Лечение югорчан с редкими заболеваниями попросят оплатить Москву

Обращение направлено в адрес федерального министра здравоохранения
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Вопрос о федеральном финансировании обсудят в Госдуме

Вопрос о федеральном финансировании обсудят в Госдуме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В адрес федерального министра здравоохранения Михаила Мурашко направлено обращение с просьбой профинансировать лечение жителей Югры с орфанными заболеваниями. Документ подписали депутаты окружной Думы, передает телеканал ugra-tv.ru.

Речь идет о редких заболеваниях, зачастую имеющих генетическую природу. Лечение стоит больших денег. Так, за девять месяцев 2022 года в Югре на лечение 187 пациентов потратили почти 200 миллионов рублей.

Обсуждать вопрос федерального финансирования будут на Круглом столе в комитете Госдумы по здравоохранению.