Лечение югорчан с редкими заболеваниями попросят оплатить Москву

Вопрос о федеральном финансировании обсудят в Госдуме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В адрес федерального министра здравоохранения Михаила Мурашко направлено обращение с просьбой профинансировать лечение жителей Югры с орфанными заболеваниями. Документ подписали депутаты окружной Думы, передает телеканал ugra-tv.ru.

Речь идет о редких заболеваниях, зачастую имеющих генетическую природу. Лечение стоит больших денег. Так, за девять месяцев 2022 года в Югре на лечение 187 пациентов потратили почти 200 миллионов рублей.

Обсуждать вопрос федерального финансирования будут на Круглом столе в комитете Госдумы по здравоохранению.