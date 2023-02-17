Двукратный чемпион мира Михаил Махнев рассказал грядущих спортивных событиях на Урале

Михаил Махнев много лет руководит школой единоборств в Первоуральске. Фото: Михаил Махнев

Двукратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам WCSA и WOF Михаил Махнев из Первоуральска рассказал о грядущих спортивных событиях, которые проведут в Свердловской области в ближайшее время. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По словам Махнева, 25 февраля состоится чемпионат и первенство по смешанным единоборствам Свердловской области в Екатеринбурге. 18 марта в Верхней Пышме проведут чемпионат и первенство Урала по смешанным единоборствам.

- Сейчас мы прорабатываем вопрос по организации чемпионата России у нас, а не в Москве, - уточняет Михаил Махнев.

Также в стадии согласования находится вопрос о проведении с 28 по 30 апреля чемпионата России в Свердловской области по смешанным единоборствам.

Отметим, что Михаил Махнев руководит школой смешанных единоборств «Универсальные бойцы», в которой подготовку прошли порядка тысячи ребят.