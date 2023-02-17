Жительница Березовского прикинулась сотрудницей нефтегазовой отрасли, чтобы взять в кредит 5 млн

После оформления документов клиентка получила в кассе банка наличными всю сумму, а возвращать деньги даже не думала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Березовского прикинулась сотрудницей нефтегазовой отрасли, чтобы взять в кредит 5 миллионов рублей. Об этом стало известно, когда 38-летняя женщина выплатила 350 тысяч и перестала вносить ежемесячные платежи, а сотрудники банка решили перепроверить данные клиентки.

- Представитель отделения крупного банка сообщил, что в марте 2021 года одна из клиенток оформила кредит на сумму 5 млн рублей. При этом заемщица указала, что работает в нефтегазовой отрасли и имеет солидный доход. Выглядела женщина соответствующе - дорогая одежда, маникюр, аксессуары, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - После оформления документов клиентка получила в кассе банка наличными всю сумму.

Когда сотрудники банка начали проверять данные женщины оказалось, что она не работает в нефтегазовой отрасли. Организация, чьей сотрудницей представилась клиентка, сообщила, что таких работников у них нет и справки 2-НДФЛ женщине, о которой идет речь, не выдавались.

Полицейские разыскали женщину и выяснили, что работает она сотрудницей на пункте выдачи товаров одной из интернет-площадок. Она призналась, что притворилась деловой женщиной и признала свою вину.

На женщину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Ей грозит до 10 лет лишения свободы. На время следствия она будет находиться под подпиской о невыезде.

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