Васильева отправили за решетку почти на 9 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский суд Екатеринбурга вынес решение по делу о компенсации морального вреда с художника Владимира Васильева. 4 августа 2019 года он погубил таксиста и его пассажира. Вместе со своим другом Глебом Березкиным Васильев на бешеной скорости промчался по центру Екатеринбурга и протаранил стоящие на перекрестке автомобили. Александр Трушков и Виталий Никифоров скончались на месте.

В начале 2022 года суд поставил точку в уголовном деле – Васильеву назначили 8 лет и 11 месяцев лишения свободы. По данным «КП-Екатеринбург», сын полковника Росгвардии отбывает наказание в ИК-2.

Семья погибшего Виталия Никифорова обратилась в суд с требованием компенсации и выиграла дело.

- Учитывая позицию прокурора, суд вынес решение о взыскании с виновника ДТП Васильева компенсации морального вреда в пользу матери погибшего в размере 900 тысяч рублей, в пользу сестры погибшего – 750 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Напомним, что после аварии отец Васильева помогал сыну подменить анализы мочи в больнице.