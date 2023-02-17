Сотовый оператор «Мотив» повысит цены на связь

Абонентам пришли СМС-уведомления об изменении абонентской платы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотовый оператор «Мотив» с 14 марта повысит цены на связь. Об этом сообщают жители Екатеринбурга, которым пришли СМС-уведомления об изменениях абонентской платы. В «Мотиве» «КП-Екатеринбург» подтвердили, что изменения цены на связь произойдут на ряде тарифных планов и назвали причину.

- Чтобы отвечать растущим потребностям абонентов, сохранять высокое качество сервиса, нужно поддерживать необходимую емкость и пропускную способность сети. Затраты на новое строительство и модернизацию существующей инфраструктуры в прошлом году существенно возросли, в связи с чем компания вынуждена пересматривать стоимость услуг, - объяснили в пресс-службе «Мотива».

Также там отметили, что увеличение абонентской платы не превышает уровень официально объявленной инфляции в России по итогам 2022 года.

Напомним, ранее мы писали, что на рост стоимости услуг связи обратили внимание клиенты «Мегафона». В компании объяснили, что изменения обусловлены увеличением затрат на предоставление услуг и сохранение качества связи, в том числе ростом затрат на закупку оборудования и эксплуатацию сети.

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