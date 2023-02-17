В Екатеринбурге народные дружинники помогли выявить больше 4 тысяч правонарушений

Сейчас в городе действует семь районных дружин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2022 году народные дружинники помогли полиции выявить больше 4500 правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- В прошлом году дружинники осуществили 5 тысяч 140 выходов на дежурство. В ходе совместной работы с сотрудниками полиции добровольцы раскрыли три преступления, - рассказали в мэрии.

По итогам минувшего года самыми лучшими стали участники народной дружины Ленинского района. Второе место - у представителей Октябрьского района, третье - у дружинников из Верх-Исетского района.

Как рассказал начальник отдела административных органов Юрий Замятин, сейчас в городе действует семь районных дружин, в которые входит 85 отрядов, состоящих из 1 297 человек. Сформированы отряды по охране общественного порядка, по безопасности дорожного движения, студенческие, патрульно-казачьи и домовые отряды.

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