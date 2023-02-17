В поисках школьницы были задействованы более 40 сотрудников полиции и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале завершили поиски 13-летней девочки, пропавшей 16 февраля в поселке Верхнее Дуброво городского округа Заречный. Школьницу нашли сотрудники полиции. Как сообщил официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых, девочка находилась в квартире своих знакомых, неподалеку от своего места жительства.

- К счастью, ни в какую криминальную историю девочка не угодила. Живой и здоровой сыщики доставляют ее домой, где она будет официально опрошена в присутствии законных представителей. Разыскным мероприятиям дан отбой. В поисках школьницы были задействованы более 40 сотрудников полиции и волонтеры, - отметил полковник Горелых.

Напомним, девочка сбежала из дома без верхней одежды и телефона после ссоры с мамой. Ранее подобных поступков она не совершала. На учете в полиции не состоит.

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