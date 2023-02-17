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НовостиОбщество17 февраля 2023 2:27

На Урале пропала 13-летняя девочка

Еву Чикунову разыскивают с 16 февраля
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Поисками девочки занимаются сотрудники полиции и волонтеры

Поисками девочки занимаются сотрудники полиции и волонтеры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхнем Дуброво Свердловской области пропала 13-летняя Ева Чикунова. О местонахождении девочки ничего неизвестно с 16 февраля. Ее поисками занимаются сотрудники полиции отдела полиции № 29 МО МВД России Заречного и волонтеры.

- На момент пропажи была одета в зимние кроссовки черного цвета, худи темно-синего цвета с капюшоном, джинсы-трубы черного цвета, - сообщают в поисковом отряде «Прорыв».

Также отмечается, что у школьницы русые волосы по лопатки с розовыми прядями по бокам.

Если вы знаете, где может находиться школьница, сообщите об этом в полицию по номеру 8(34377) 2-10-59 или по телефонам указанным в ориентировке.

Как сообщил «КП-Екатеринбург» официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых, на розыск школьницы ориентированы все наряды территориального овд.

Фото: поисковый отряд Прорыв

Фото: поисковый отряд Прорыв

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