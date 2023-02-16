На Урал вернулись еще трое военнослужащих, попавших в плен на Украине

Один из освобожденных с октября прошлого года находился в тяжелейших условиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область вернулись еще трое военнослужащих, которые попали в плен во время проведения спецоперации. По словам регионального уполномоченного по правам человека, с двоими уже удалось пообщаться.

При этом один из освобожденных с октября прошлого года находился в тяжелейших условиях, что становилось серьезным поводом для беспокойства его родственников.

- Будем надеяться, что и оставшиеся наши земляки вернутся домой. А вчера с букетом зашел ко мне вернувшийся еще в октябре парень, прошел все стадии реабилитации и... поехал в свою часть. И это вошло в норму. Что мне оставалось делать? Сказала, что ждем с победой, - написала в социальных сетях омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Напомним, в апреле прошлого года МВД РФ показало кадры с задержанными фигурантами уголовного дела из Нижнего Тагила. Двое жителей уральского города требовали у женщины из города Дзержинск выкуп за ее якобы похищенного супруга – сержанта Александра Фомина, который является участником спецоперации на Украине.

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