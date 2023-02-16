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НовостиОбщество16 февраля 2023 16:08

В Екатеринбург на сборы приехали юные спортсмены из Донецкой Народной Республики

Ребята занимаются волейболом и скалолазанием
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Известно, что всего в Екатеринбург приехали 77 детей

Известно, что всего в Екатеринбург приехали 77 детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург на сборы приехали юные спортсмены из Донецкой Народной Республики. В течение десяти дней ребята будут заниматься волейболом и скалолазанием, а в свободное время гулять по уральской столице. Эта поездка стала частью гуманитарной миссии.

- Первый день сборов начался с посещения храма и встречи с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением. После долгой беседы гости получили благословение и духовную поддержку в сложный период жизни, - отметили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

Известно, что всего в Екатеринбург приехали 77 детей, они будут проходить обучение у профессиональных тренеров и встретятся с известными спортсменами.

- Я девять лет занимаюсь волейболом. С лета тренировки не проходили, только недавно начали восстанавливать всю инфраструктуру, начинают работать школы. Обстрелов стало меньше, меньше прилетает в центр города, - добавляет 17-летний волейболист.

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