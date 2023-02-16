В Екатеринбурге завершились поиски 75-летней пенсионерки

Пенсионерку нашли сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски 75-летней Лидии Двинской. Пенсионерка вышла из своего дома на ВИЗе около шести вечера 15 февраля и не вернулась. Ее искали сотрудники полиции и отряд «ЛизаАлерт».

Волонтеры отмечали, что у пожилой женщины есть проблемы с памятью. Она может находиться в любом районе города.

- Любовь Двинская найдена, она жива. Ее нашла полиция, но благодаря неравнодушным людям, звонили не только нам, но и в дежурную часть, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поиском отряде «ЛизаАлерт».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге завершены поиски 47-летнего Станислава Лобанова. Мужчина проживает в поселке Рефтинский. 1 февраля он вышел из дома и не вернулся. Родные забили тревогу и сообщили волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт».