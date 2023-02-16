Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде обыграл хабаровский «Амур»

Благодаря этой победе, «Автомобилист» поднимается на вторую строчку восточной конференции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» сыграл второй матч подряд против хабаровского «Амура». На этот раз встреча на дальнем востоке сложилась для екатеринбуржцев более успешно: они победили со счетом 2:4.

«Шоферы» первыми открыли счет: уже на 10 минуте первого периода Брукс Мэйсек переиграл голкипера «тигров», хабаровчане ответили на этот гол точным броском Дениса Вихарева уже через 21 секунду.

В начале второго игрового отрезка Алексей Макеев вновь вывел «Автомобилист» вперед, однако через 11 секунд «Амур» снова сравнял усилиями Станислава Бочарова.

На 23 минуте Стефан Да Коста все же создал преимущество уральцев, а еще через семь минут Алексей Макеев установил окончательный счета матча, отличившись дублем.

Благодаря этой победе, «Автомобилист» поднимается на вторую строчку восточной конференции, в активе команды 79 очков в 63 проведенных играх.

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