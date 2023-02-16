Председатель СК поручил разобраться в деле свердловского ветерана-афганца, осужденного за педофилию

Сам участник войны в Афганистане с приговором не согласился Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле свердловского ветерана боевых действий, которого накануне осудили за педофилию. Сам участник войны в Афганистане с приговором не согласился.

- Осужденный не согласен с решением суда и считает, что его оклеветали, а родственники несовершеннолетней пытаются избежать уголовной ответственности за ранее совершенное нападение на него и супругу, - уточнили в пресс-службе СК РФ.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области М.В. Богинскому представить доклад по этому уголовному делу.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге рецидивист напал на девушку с канцелярским ножом. Мужчина изнасиловал свердловчанку, после чего скрылся. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.