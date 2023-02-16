По словам организаторов, масштабное культурное событие должно состояться 20 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовал прием заявок на проект «Ночь музеев». Главной темой этого года станет 300-летие уральской столицы, а дополнительной – год педагога и наставника. По словам организаторов, масштабное культурное событие должно состояться 20 мая.

- Точная дата проекта еще не утверждена Министерством культуры Российской Федерации. Проект ежегодно проводится в субботу, ближайшую к Международному дню музеев 18 мая. Заявки принимаются до 19 марта, - уточнили в пресс-службе проекта.

Напомним, что в прошлом году «Ночь музеев» посетили больше 70 тысяч человек. Посетителям было доступно порядка 120 площадок различной тематики. В 2022 году в мероприятии участвовали все пять муниципальных музеев, городской зоопарк, госучреждения культуры Свердловской области, крупнейшие вузы, средние специальные учебные заведения, школы, галереи.