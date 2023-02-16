Перепуганная женщина согласилась взять кредит под залог собственной квартиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде 52-летняя учительница отдала телефонным мошенникам 1,8 миллиона рублей. Как выяснилось, ей позвонили по распространенной схеме и рассказали, что злоумышленники угрожают ее накоплениям.

Перепуганная женщина согласилась взять кредит под залог собственной квартиры и отправила все деньги на «защищенные счета».

- Казалось бы, тема обмана людей у всех на слуху уже несколько лет. Практически каждый день сообщается о новых криминальных эпизодах по отъему денег у слишком впечатлительной части населения. Однако, как ни парадоксально, кривая убытков граждан неумолимо растет, - отметил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

При этом ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле задержали троих мошенников, которые наживались на доверчивых пенсионерах. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, жулики обворовывали жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Нижней Туры с конца 2022 года.