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НовостиОбщество16 февраля 2023 12:35

В Ревде 52-летняя учительница отдала телефонным мошенникам 1,8 миллиона рублей

Перепуганная женщина согласилась взять кредит под залог собственной квартиры
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Перепуганная женщина согласилась взять кредит под залог собственной квартиры

Перепуганная женщина согласилась взять кредит под залог собственной квартиры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде 52-летняя учительница отдала телефонным мошенникам 1,8 миллиона рублей. Как выяснилось, ей позвонили по распространенной схеме и рассказали, что злоумышленники угрожают ее накоплениям.

Перепуганная женщина согласилась взять кредит под залог собственной квартиры и отправила все деньги на «защищенные счета».

- Казалось бы, тема обмана людей у всех на слуху уже несколько лет. Практически каждый день сообщается о новых криминальных эпизодах по отъему денег у слишком впечатлительной части населения. Однако, как ни парадоксально, кривая убытков граждан неумолимо растет, - отметил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

При этом ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле задержали троих мошенников, которые наживались на доверчивых пенсионерах. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, жулики обворовывали жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Нижней Туры с конца 2022 года.