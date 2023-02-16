В Екатеринбурге мужчина отсудил у предприятия больше 280 тысяч за упавший на его машину снег

Когда он вернулся, то увидел, что на его иномарке помяты капот и крыша из-за сошедшего снега и льда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местный житель отсудил у предприятия больше 280 тысяч рублей за упавший на его машину снег с крыши. Все произошло в феврале прошлого года, тогда мужчина припарковал свою Toyota Corolla у склада местного хлебокомбината и уехал по делам на рабочем авто.

Когда он вернулся, то увидел, что на его иномарке помяты капот и крыша из-за сошедшего снега и льда. Экспертиза постановила, что ремонт обойдет в 252 тысячи рублей.

- Мужчина подал иск к ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» о возмещении ущерба. Он просил взыскать с ответчика возмещение материального ущерба – 252 900 рублей, расходы на оплату услуг представителя – 20 тысяч рублей, расходы на услуги эксперта и госпошлину, - уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

На предприятии пытались оспорить это решение, однако в ведомстве оставили решение без изменений, хлебокомбинат выплатит мужчине 283 тысячи.