В новостройках Екатеринбурга измерят влажность и температуру

Первые датчики для измерения показателей температуры и влажности планируют разместить в ЖК «Народные кварталы». Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Застройщик установит в ряде квартир специальные датчики «Цельсиум», которые будут круглосуточно фиксировать показатели температуры и влажности.

Большая часть строительных и отделочных материалов имеют в своем составе воду, поэтому после окончания строительства дом еще некоторое время сохнет, излишняя влажность активно испаряется. В первые годы эксплуатации необходимо строго соблюдать определенные параметры влажности и температуры в помещении, не допуская образования конденсата. Управляющие компании обращают внимание покупателей на необходимость регулярного проветривания новых квартир, а девелоперы разрабатывают и внедряют инженерные решения, которые обеспечивают принудительный воздухообмен.

Датчики «Цельсиум» уже успели хорошо зарекомендовать себя в деле мониторинга микроклимата десятка российских музеев и библиотек. Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«Атомстройкомплекс» решил провести эксперимент и отследить, как меняются основные параметры микроклимата в новых домах.

– Мы уделяем большое внимание постобслуживанию построенных зданий и сейчас закладываем возможности для отслеживания важнейших показателей, характеризующих состояние дома, в режиме онлайн. Благодаря круглосуточному мониторингу ключевых параметров мы сможем увидеть любые отклонения буквально у себя в офисе. Это позволит объективно оценивать качество примененных узлов и их реализации, соблюдение правил эксплуатации жителями, позволит улучшать качество проектных решений и строительных работ. Осуществлять этот срез можно в любой момент удаленно, без выезда на объект, – рассказала Екатерина Спирина, директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс».

Планируется, что первые датчики будут установлены в жилом комплексе «Народные кварталы» на Уралмаше. Разработчик оборудования и программного обеспечения – ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов ПАО «МТС». Разработанные компанией датчики фиксируют необходимые показатели каждые 10 минут и отправляют в облачное хранилище данных МТС посредством мобильной сети NB-IoT (интернет вещей). В случае обнаружения отклонений показателей от нормы система немедленно уведомляет об этом пользователя через сопутствующее приложение «Цельсиум».

– Несмотря на свою новизну «Цельсиум» уже хорошо зарекомендовал себя в деле мониторинга микроклимата десятка российских музеев и библиотек. Такие приборы охотно устанавливаются больницами и аптечными складами. Узнаваемый прибор в форме яйца можно встретить в детских садах и овощехранилищах. И даже в Антарктиде наши «Цельсиумы» следят за комфортом в домиках учёных-полярников. «Атомстройкомплекс», похоже, нашел этим приборам новое применение – объективный мониторинг новостроек должен стать гарантом качества сдаваемого жилья», – считает директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.