В Свердловской области увеличилось число случаев буллинга в школах

Подростки часто молчат о травле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Свердловской области выросло число случаев буллинга. При этом травля среди детей возникает и дошкольных учреждениях, заявил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

- В 2020 году к нам в адрес пришло 56 обращений, а в 2022-м их поступило уже 78. И это только среди школ, но травля есть и в дошкольных учреждениях. На самом деле это проблема не школьная, – уточнил Игорь Мороков.

Стоит учитывать, что проблема буллинга носит латентный, скрытый характер. Как уточняет детский омбудсмен, большинство семей, которые так или иначе столкнулись с травлей, предпочитают не обращаться.

Игорь Мороков считает, что причина сложных отношений может возникнуть не только в школах, но и во дворе, в семье, а в иных случаях причина будет в самом преподавателе.

Кроме того, и сами дети не спешат рассказывать о том, что стали жертвой, свидетелем или агрессором.

- Обратиться к родителям наши дети не спешат, они предпочитают переживать это самостоятельно. Важно ребенку сказать, что он может обратиться к школьному психологу, классному руководителю, если отношения с родителями не сложились, - объясняет председатель родительского комитета Свердловской области Людмила Золотницкая.