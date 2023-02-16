ВТБ: около 8 тысяч предприятий Свердловской области используют зарплатные проекты

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

«В конце прошлого года мы существенно расширили перечень предприятий и организаций, с которыми сотрудничаем в рамках зарплатных проектов,- сказал заместитель управляющего ВТБ в Свердловской области Сергей Жуков. – Среди наших новых партнеров – крупнейшие учебные заведения высшего и профессионального образования Екатеринбурга и других городов региона, промышленные предприятия. Использование наших цифровых сервисов позволяет экономить время бухгалтерии на рутинных операциях, а сотрудники получают удобный инструмент управления финансами и льготные условия по основным продуктам банка».

Сегодня ВТБ обслуживает более 7 млн зарплатных клиентов.