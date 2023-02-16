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НовостиОбщество16 февраля 2023 10:41

ВТБ: около 8 тысяч предприятий Свердловской области используют зарплатные проекты

Более 7,7 тысяч предприятий и организаций Среднего Урала по итогам 2022 года используют зарплатные проекты ВТБ. Количество держателей зарплатных карт банка в регионе составляет около 200 тысяч человек.
Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

«В конце прошлого года мы существенно расширили перечень предприятий и организаций, с которыми сотрудничаем в рамках зарплатных проектов,- сказал заместитель управляющего ВТБ в Свердловской области Сергей Жуков. – Среди наших новых партнеров – крупнейшие учебные заведения высшего и профессионального образования Екатеринбурга и других городов региона, промышленные предприятия. Использование наших цифровых сервисов позволяет экономить время бухгалтерии на рутинных операциях, а сотрудники получают удобный инструмент управления финансами и льготные условия по основным продуктам банка».

Сегодня ВТБ обслуживает более 7 млн зарплатных клиентов.