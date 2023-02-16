Евгений Куйвашев поручил поддержать «Движение первых» в Свердловской области

«Движение первых» предлагает школьникам и студентам 12 направлений для развития Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства 16 февраля поручил поддержать «Движение первых», которое считается аналогом советской пионерии.

- Набирает обороты деятельность регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». И нам необходимо оказать ему всестороннюю поддержку, - сказал глава региона.

Евгений Куйвашев, обращаясь к членам правительства, добавил, что в патриотическом воспитании важны не столько количественные показатели, сколько качество работы.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что до конца года в регионе должно открыться не менее тысячи отделений молодежного движения.

Ранее мы писали, что «Движение первых» предлагает школьникам и студентам 12 направлений для развития, в которых они смогут найти единомышленников и создавать различные проекты.

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