Мэрия объявила два тендера и начала поиск подрядчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отремонтируют 14 улиц. Мэрия объявила два тендера и начала поиск подрядчиков, которые займутся ремонтными работами. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Начальная стоимость первого контракта - 306,8 миллиона. Подрядчик должен будет отремонтировать участки улиц Просторной, Демьяна Бедного, Сухоложской, Санаторной, Косарева, Славянской, Ленина (в Горном Щите), а также Сибирского тракта.

Второй контракт планируют заключить на 267 миллионов. Эту сумму потратят на ремонт участков улиц Посадской, Генеральской, Тимирязева, Технической, Надчива Васильева и переулка Выездного.

Напомним, в Свердловской области в этом году на ремонт и строительство дорог потратят 8 миллиардов 400 миллионов рублей.

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