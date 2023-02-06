«Ласточки» Екатеринбург – Бокситы вышли в лидеры по заполняемости в первые полмесяца курсирования

Фото из архива РЖД

Средняя заполняемость рейсов составила 82% – это выше расчетных показателей и выше популярных электричек в Нижний Тагил и Каменск-Уральский. При этом заполняемость направления из Екатеринбурга в Североуральск достигла 97% (в обратном направлении 68%). Доля пассажиров, совершающих поездки из столицы Урала до станций северного узла – Серов, Краснотурьинская, Лесная Волчанка, Бокситы – составила 48%.

Напомним, поезд №7076 сообщением Бокситы – Екатеринбург-Пассажирский отправляется со станции Бокситы в 04:15 (здесь и далее время местное) и прибывает в Екатеринбург в 11:44. Поезд №7075 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Бокситы отправляется из столицы Урала в 16:00 и прибывает на станцию Бокситы в 23:30. В пути предусмотрены остановки на станциях Лесная Волчанка, Краснотурьинская, Серов, Лобва, Ляля, Верхотурье, Выя, Верхняя, Кушва, Гороблагодатская, Баранчинская, Смычка, Нижний Тагил, о.п. ВИЗ.

В «Ласточке» есть все для комфортной поездки: каждый вагон оборудован климатической установкой с системой фильтрации воздуха, в салоне есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и колясок. В головных вагонах расположены биотуалеты. Созданы условия для поездок маломобильных пассажиров.

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, а также онлайн – в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте Свердловской пригородной компании. Продажа открывается за 10 суток до даты отправления поезда. Билеты продаются с указанием мест. При оформлении билета и при посадке в электропоезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а при наличии льгот – подтверждающий льготу.

В Свердловской области «Ласточки» курсируют из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Серов (через Кушву), в Шалю и Кузино (через Первоуральск) и в Каменск-Уральский. Со 2 сентября 2022 года скоростные электрички вышли на новый маршрут Екатеринбург – Качканар, с 17 октября – на маршрут Екатеринбург – Красноуфимск. Ежедневно скоростные электрички совершают более 20 рейсов, перевозя порядка 4,5 тыс. человек.