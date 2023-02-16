На Ямале мужчина угрожал расстрелять учеников городской школы

Полицейские выехали на объект после поступления тревожного сигнала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Ноябрьск на Ямале неизвестный мужчина сообщил, что собирается в течение получаса напасть на школу №8 и расстрелять учеников заведения. Об этом пишет портал «Ямал 1».

По тревоге на адрес выехали 18 сотрудников полиции, а также бригада скорой помощи и четверо спасателей. Всех учеников и персонал школы №8 оперативно эвакуировали, но информация о нападении в итоге не подтвердилась.

Теперь стражи порядка занимаются поисками мужчины, который сообщил об угрозах.