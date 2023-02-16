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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 9:07

На Ямале мужчина угрожал расстрелять учеников городской школы

По тревоге была поднята полиция
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Полицейские выехали на объект после поступления тревожного сигнала

Полицейские выехали на объект после поступления тревожного сигнала

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Ноябрьск на Ямале неизвестный мужчина сообщил, что собирается в течение получаса напасть на школу №8 и расстрелять учеников заведения. Об этом пишет портал «Ямал 1».

По тревоге на адрес выехали 18 сотрудников полиции, а также бригада скорой помощи и четверо спасателей. Всех учеников и персонал школы №8 оперативно эвакуировали, но информация о нападении в итоге не подтвердилась.

Теперь стражи порядка занимаются поисками мужчины, который сообщил об угрозах.