Погрузка на Свердловской железной дороге в январе составила 11 млн тонн

Фото из архива РЖД
На СвЖД погружено:
нефти и нефтепродуктов – 3,3 млн тонн (-6,7% к январю 2022 года);
строительных грузов – 2,5 млн тонн (+14,2%);
химических и минеральных удобрений – 985,2 тыс. тонн (-32,5%);
руды железной и марганцевой – 954,5 тыс. тонн (-10,4%);
черных металлов – 797,8 тыс. тонн (-10,4%);
промышленного сырья и формовочных материалов – 399,3 тыс. тонн (-57,4%);
руды цветной и серного сырья – 391,4 тыс. тонн (-19,2%);
химикатов и соды – 281,8 тыс. тонн (-8,2%);
кокса – 208,6 тыс. тонн (-5,7%);
цемента – 167,4 тыс. тонн (-17,5%);
лесных грузов – 123,9 тыс. тонн (-10,5%);
лома черных металлов – 93,8 тыс. тонн (-30,1%).
Грузооборот за январь 2023 года составил 19,6 млрд тарифных тонно-км (+7,7% к январю 2022 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии 24,4 млрд тонно-км (+4,6%).
В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в январе 2023 года составила 99,2 млн тонн, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за январь 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5% и составил 228,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 0,4% и составил 284,3 млрд тонно-км.