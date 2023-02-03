Погрузка на Свердловской железной дороге в январе составила 11 млн тонн

Фото из архива РЖД

На СвЖД погружено:

нефти и нефтепродуктов – 3,3 млн тонн (-6,7% к январю 2022 года);

строительных грузов – 2,5 млн тонн (+14,2%);

химических и минеральных удобрений – 985,2 тыс. тонн (-32,5%);

руды железной и марганцевой – 954,5 тыс. тонн (-10,4%);

черных металлов – 797,8 тыс. тонн (-10,4%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 399,3 тыс. тонн (-57,4%);

руды цветной и серного сырья – 391,4 тыс. тонн (-19,2%);

химикатов и соды – 281,8 тыс. тонн (-8,2%);

кокса – 208,6 тыс. тонн (-5,7%);

цемента – 167,4 тыс. тонн (-17,5%);

лесных грузов – 123,9 тыс. тонн (-10,5%);

лома черных металлов – 93,8 тыс. тонн (-30,1%).

Грузооборот за январь 2023 года составил 19,6 млрд тарифных тонно-км (+7,7% к январю 2022 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии 24,4 млрд тонно-км (+4,6%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в январе 2023 года составила 99,2 млн тонн, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за январь 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5% и составил 228,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 0,4% и составил 284,3 млрд тонно-км.