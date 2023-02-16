В 2022 году 2,8 млрд рублей направлено на приобретение новой техники для Качканарского ГОКа

Буровой станок в карьере ЕВРАЗ КГОК. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

В течение года приобретены 7 самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 240 тонн. Три уже поступили и эксплуатируются на комбинате, еще 4 поступят в 1-м полугодии 2023 года.

Закуплены два тяговых агрегата НП-1 и думпкары для перевозки руды из карьеров.

Погрузка новым экскватором 240-тонного самосвала БелАЗ. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Для погрузки горной массы приобретены три экскаватора: два – грузоподъемностью ковша 12 кубических метров, третий – ЭКГ-15 М. Уже введены в строй два отечественных буровых станка СБШ-250/270, планируется поставка еще одного в июле 2023 года.

Закуплено два фронтальных погрузчика, 8 единиц вспомогательной техники, автобус, кабины кранов и новый мостовой кран.

«В 2022 году, несмотря на рост цен на технику, мы смогли закупить рекордное количество агрегатов для Качканарского ГОКа, – отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – В 2023 году обновление техники продолжится».