Под Екатеринбургом сгорели два дома

Огонь тушили всю ночь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В садовом некоммерческом товариществе, на 8-м километре Чусовского тракта, под Екатеринбургом в ночь на 16 февраля сгорели два садовых дома и надворные постройки общей площадью 350 квадратных метров.

По данным ИА «Уральский меридиан», на тушение огня выезжали 24 пожарных и шесть единиц спецтехники. Пожар начался в 21 час в среду, открытый огонь удалось ликвидировать в 23:30, проливку конструкций завершили только в 7:20 утра.

Ранее стало известно, что Чусовской тракт хотят расширить, чтобы сделать движение по нему более безопасным.